Німецька фірма використала пограбування Лувру для вірусної реклами

Німецька сімейна компанія Böcker перетворила свою причетність до гучного пограбування Лувру на рекламний хіт. Вантажний підйомник Agilo, який злодії використали для викрадення коштовностей, став центром жартівливої кампанії. Про це пише The Guardian.

Фірма Böcker запустила кампанію у соцмережах менш ніж за добу після інциденту. Рекламний слоган був таким: «Коли вам потрібно діяти швидко». Компанія наголошує, що їхній пристрій може переміщувати «до 400 кг скарбів зі швидкістю 42 метри за хвилину — тихо, як шепіт».

На фотографіях, що облетіли світ, зображений підйомник Agilo, за допомогою якого четверо грабіжників проникли на балкон Лувру, викрали королівські коштовності вартістю €88 мільйонів і втекли за кілька хвилин. Підйомник також був викрадений грабіжниками у компанії-орендаря під час демонстрації його використання.

Маркетингова директорка Юлія Шарвац пояснила, що спочатку вони були шоковані, але потім вирішили використати ситуацію, оскільки ніхто не постраждав. Кампанія стала вірусною: звичайний пост, який зазвичай охоплював до 20 тисяч людей, тепер має 1,7 мільйона переглядів.