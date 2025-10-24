Джон Малкович став обличчям нової кампанії JW Anderson

Британський модний бренд JW Anderson представив рекламну кампанію для нової сумки-лофера (Loafer Bag), обличчям якої став голлівудський актор Джон Малкович. Про це пише Hypebeast.

Сумка Loafer Bag, виготовлена з м'якої замші та гладкої шкіри, наслідує дизайн класичних лоферів, переносячи їхні елементи у новий контекст. Цей аксесуар відображає філософію бренду про злиття спадщини з сучасністю.

У кампанії, режисером якої виступив сам креативний директор Джонатан Андерсон, а фотографом — Хейккі Каскі, також представлені інші предмети з майбутньої колекції Resort, зокрема вишуканий в'язаний трикотаж, денім японського виробництва та черевики челсі зі стразами.

Колекція доступна в інтернет-магазині JW Anderson, а також у бутиках бренду в Лондоні та Мілані. Ціна на Loafer Bag стартує від $1750.

Джон Малкович — двічі номінант на премію «Оскар» і культова фігура світового кіно. Він відомий своїми ролями у таких фільмах і серіалах, як «Небезпечні зв'язки», «Бути Джоном Малковичем» та «Новий Папа». Актор також має досвід у сфері моди, зокрема як дизайнер одягу.