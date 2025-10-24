Київ запускає двоповерховий автобус, подарований Берліном

Цими вихідними у Києві розпочнуть тестування двоповерхового автобуса MAN A39, який столиця отримала в подарунок від свого німецького міста-побратима — Берліна. Про це повідомили в КМДА.

Двоповерховий автобус вийде на маршрут № 57 лише у ці вихідні, 25-26 жовтня, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування.

Автобус розрахований на 83 місця для сидіння (28 на першому поверсі та 55 на другому) та 45 місць для стояння на першому поверсі.

Транспорт відповідає принципам безбар’єрності: має низьку підлогу й обладнаний двома пандусами. Також передбачено два місця для пасажирів на кріслах колісних та місце для дитячого візочка.

Салон автобуса обладнаний:

  • панорамними вікнами
  • системою кондиціювання повітря
  • USB-портами для підзарядки гаджетів
  • системою автоматичної оплати проїзду
  • гучномовною системою оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах

Автобус курсуватиме між станцією метро «Академмістечко» та зупинкою Авторинок «Чапаєвка» з 9:43 до 18:53.

За час повномасштабної війни міжнародні партнери надали Києву понад 100 пасажирських автобусів, більшість з яких уже працюють на маршрутах столиці.

Фото: КМДА

Опубліковано: 24 жовтня 2025
