CNN покаже документальний фільм про пограбування Лувру

Американський телеканал CNN анонсував прем'єру документального фільму «Пограбування: Викрадені королівські коштовності Лувру». Він вийде в ефір у неділю, 26 жовтня, о 20:00 за місцевим часом.

Поліцейський біля Лувру в день пограбування, 19 жовтня 2025 року. Фото: Jerome Gilles / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Документальний фільм створений підрозділом CNN FlashDocs. Стрічка досліджує, як злочинцям, переодягненим у будівельників, вдалося посеред білого дня проникнути до музею та за кілька хвилин викрасти коштовності на суму €88 мільйонів.

У своїх соцмережах канал також поділився новим відео, знятим зсередини музею у момент пограбування.

У стрічці будуть представлені аналітичні матеріали від журналістів, експертів зі злочинів у сфері мистецтва та фахівців із французької культурної спадщини. «Це захоплююча й актуальна розповідь про злочин, який музейні працівники передбачали роками, але їхні попередження були проігноровані», — йдеться в описі проєкту.

Фільм також торкнеться культурних наслідків пограбування, змушуючи Францію «усвідомити, як міф, багатство та вразливість співіснують усередині її найвідомішої установи». Окремою темою стане обговорення того, як Голлівуд романтизує пограбування коштовностей як «злочини без жертв».