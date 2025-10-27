Київський супермаркет зберіг історичну мозаїку в новому інтерʼєрі

Під час оновлення супермаркету «Фора» на вулиці Гроденській, 1/35, у Дніпровському районі Києва будівельники виявили мозаїку, яка була закрита гіпсокартоном. Про це повідомила журналістка БЖ і дослідниця архітектури модернізму та монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

Мозаїка в старому інтер'єрі

Раніше на цьому місці був гастроном. Монументальний твір 1970-х років зберігся у чудовому стані, і мережа «Фора» вирішила зробити його частиною оновленого дизайну. Після ремонту мозаїку залишили відкритою та підсвітили. Знайти її можна біля бакалійного відділу.

«Люди підходять, торкаються, фотографують, – зазначила дослідниця. – Вони зробили собі ще одну туристичну точку, яких у цьому районі дуже мало».

Фото: Ельміра Еттінгер, «Фора»