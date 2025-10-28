У Німеччині викрили мережу шахраїв, які продавали підробки Пікассо і Рембрандта за мільйони

154
Артем Черничко
share share

Німецька поліція повідомила про ліквідацію міжнародної мережі фальсифікаторів, яка намагалася продати підроблені твори мистецтва за мільйони доларів колекціонерам. Шахраї стверджували, що роботи належать таким майстрам, як Рембрандт, Пабло Пікассо та Фріда Кало, пише ARTnews.

Очільником мережі був 77-річний мешканець Баварії. Його заарештували після спроби продати дві нібито оригінальні картини Пікассо, одна з яких була портретом Дори Маар, музи іспанського художника. Саме так правоохоронці назвали свою операцію — «Дора Маар».

Слідчі вважають, що підозрюваному допомагали 10 спільників. Обшуки проводилися по всій країні, а також у Швейцарії та Ліхтенштейні.

Рембрандт ван Рейн, «Повірені гільдії сукнарів» (1662). Зображення: Wikimedia Commons

Серед інших підробок, які зловмисники намагалися збути, була копія знаменитої картини Рембрандта «Повірені гільдії сукнарів» (1662), за яку вони просили $150 мільйонів. Загалом фігуранти справи намагалися продати 19 підробок, включаючи роботи, які видавалися за твори Ван Дейка, Рубенса та Міро, з цінами від $460 тисяч до $16 мільйонів.

Одного зі спільників, 74-річного чоловіка, звинувачують у виготовленні фальшивих експертних висновків для підтвердження «автентичності» підробок.

Усі конфісковані картини будуть детально вивчені експертами та оцінювачами найближчими тижнями, заявили в поліції. Розслідування триває.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 жовтня 2025
share share
Maison Margiela випустив фільм про створення культових черевиків табі Maison Margiela випустив фільм про створення культових черевиків табі McDonald’s тестує онлайн-замовлення через застосунок у Києві McDonald’s тестує онлайн-замовлення через застосунок у Києві «Останній Прометей Донбасу»: вийшов трейлер фільму про Курахівську ТЕС «Останній Прометей Донбасу»: вийшов трейлер фільму про Курахівську ТЕС Врятована з Покровська скульптура «Оригамі Олень» вирушила на Венеційську бієнале Врятована з Покровська скульптура «Оригамі Олень» вирушила на Венеційську бієнале
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.