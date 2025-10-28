У Німеччині викрили мережу шахраїв, які продавали підробки Пікассо і Рембрандта за мільйони

Німецька поліція повідомила про ліквідацію міжнародної мережі фальсифікаторів, яка намагалася продати підроблені твори мистецтва за мільйони доларів колекціонерам. Шахраї стверджували, що роботи належать таким майстрам, як Рембрандт, Пабло Пікассо та Фріда Кало, пише ARTnews.

Очільником мережі був 77-річний мешканець Баварії. Його заарештували після спроби продати дві нібито оригінальні картини Пікассо, одна з яких була портретом Дори Маар, музи іспанського художника. Саме так правоохоронці назвали свою операцію — «Дора Маар».

Слідчі вважають, що підозрюваному допомагали 10 спільників. Обшуки проводилися по всій країні, а також у Швейцарії та Ліхтенштейні.

Рембрандт ван Рейн, «Повірені гільдії сукнарів» (1662). Зображення: Wikimedia Commons

Серед інших підробок, які зловмисники намагалися збути, була копія знаменитої картини Рембрандта «Повірені гільдії сукнарів» (1662), за яку вони просили $150 мільйонів. Загалом фігуранти справи намагалися продати 19 підробок, включаючи роботи, які видавалися за твори Ван Дейка, Рубенса та Міро, з цінами від $460 тисяч до $16 мільйонів.

Одного зі спільників, 74-річного чоловіка, звинувачують у виготовленні фальшивих експертних висновків для підтвердження «автентичності» підробок.

Усі конфісковані картини будуть детально вивчені експертами та оцінювачами найближчими тижнями, заявили в поліції. Розслідування триває.