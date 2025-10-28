Cartier відкрив флагманський бутик зі скляним хвилястим фасадом у Маямі

Ювелірний дім Cartier представив свій оновлений флагманський бутик у Дизайн-районі Маямі. Проєкт розробила архітектурна фірма Diller Scofidio+Renfro (DS+R), пише designboom.

Головна особливість споруди — хвилястий скляний фасад. Він реагує на мінливе світло, надаючи будівлі відчуття динаміки. На вигнутій поверхні скла нанесено тонкий візерунок, натхненний брошкою Cartier 1909 року.

Фасад, за задумом архітекторів, призначений для того, аби залучити перехожих, «поєднуючи магазин із вулицею». Вигнута форма скла повторює потік пішоходів, що відповідає відкритій атмосфері району.

Дизайнерка інтер’єру Лора Гонсалес спільно з DS+R розробила внутрішній простір бутика, поділивши його на кілька залів, кожен із яких має свій особливий стиль.

На першому поверсі переважає світла атмосфера з використанням коралових відтінків та плавних, природних форм, що відтворюють мотиви узбережжя. Центральні сходи, виконані у формі мушлі, ведуть до приватних лаунжів.

У дизайні інтер'єру й екстер'єру об'єднано рослинні мотиви, а на даху облаштована тераса-сад. Світло є центральним елементом, що допомагає акцентувати ювелірні вироби.

Дизайн-район Маямі (The Miami Design District) відомий як центр шопінгу, культури та закладів харчування. Тут розташовано понад 130 галерей, шоурумів, архітектурних фірм, антикварних крамниць, ресторанів і барів.