Тадао Андо спроєктував Музей мистецтва в Дубаї

Всесвітньо відомий японський архітектор, лауреат Прітцкерівської премії Тадао Андо розробив проєкт Музею мистецтва Дубая (DUMA). Споруда матиме закруглену форму і стане новою архітектурною домінантою, розташованою в природній солоній затоці Дубай-Крік, пише Dezeen.

П’ятиповерхова будівля матиме вигнуті білі стіни, пронизані трикутними вікнами, що спірально закручуються вгору. Споруда, натхненна морем і перлами, буде піднята на круговій платформі, що виступає над Дубай-Крік.

Галерейні простори розмістяться на першому й другому поверхах. Вони будуть освітлені центральним круглим світловим люком, що створюватиме освітлення з перламутровим відблиском. На верхньому поверсі розташовані VIP-лаунж та ресторан із панорамним склінням, що виходить на терасу.

Музей, зведений для дубайського конгломерату Al-Futtaim Group, має на меті стати культурним центром для митців, а також місцем проведення освітніх заходів, панельних дискусій та артподій. Окрім виставкових залів, у ньому облаштують бібліотеку, навчальні та студійні кімнати, а також простори, спрямовані на навчання молодих митців.

«Ми пишаємося, що довірили дизайн всесвітньо відомому архітектору Тадао Андо, чия архітектура говорить мовою світла, тиші та душі», — заявив гендиректор Al-Futtaim Group Омар Аль Футтаїм.

Зображення: Al-Futtaim Group / Dezeen