Портрет музи Пікассо, який не бачили 80 років, продали за $37 мільйонів

Артем Черничко
Рідкісний портрет авторства Пабло Пікассо, «Бюст жінки в квітчастому капелюсі (Дора Маар)» (1943), продали на аукціоні Lucien Paris за $37 мільйонів. Ця сума майже вчетверо перевищила попередню оцінку, пише ARTnews.

Полотно стало справжньою сенсацією, оскільки його вперше за 80 років показали широкому загалу. Картина була придбана у 1944 році, через рік після створення, і відтоді належала одній родині. Про її існування було відомо лише з чорно-білої фотографії.

Фото: Stephane de Sakutin / AFP

Це зображення художниці і фотографки Дори Маар, коханої та музи Пікассо. Твір є одним із небагатьох, де вона постає не лише як страждаюча жінка, але і як яскрава, багатогранна особистість. Написаний під кінець їхніх стосунків, портрет відображає її смуток через намір Пікассо залишити її.

Аукціоніст Крістоф Люсьєн повідомив, що сума в $37 мільйонів стала найвищою ціною, сплаченою на аукціоні у Франції цього року за будь-який витвір мистецтва. Хоча це значно менше у порівнянні з абсолютним аукціонним рекордом самого Пікассо — $179,4 мільйона, встановленим у 2015 році на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за його полотно 1955 року «Жінки Алжиру» (версія «О»).

Опубліковано: 29 жовтня 2025
