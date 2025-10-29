Роббі Вільямс створив крісло для інтровертів

Британський музикант Роббі Вільямс дебютував у сфері меблевого дизайну, створивши «Крісло Інтроверта» (The Introvert Chair) для бренду Moooi.

Крісло має м’яку вигнуту форму. Його сидіння обтягнуте приємною на дотик сумішшю первинної вовни, шерсті альпаки та бавовни, яка була прошита методом 3D-стьобання. До крісла також були розроблені опціональні подушки, які імітують відчуття обіймів.

«Відомий своєю екстравертною поведінкою на сцені та легендарною музичною кар'єрою, Роббі Вільямс дивує світ виробом, що оспівує спокій та самотність, — описують продукт у Moooi. — Крісло є вираженням його власного внутрішнього світу. Воно розроблене не для того, щоб бути у центрі уваги, а навпаки, — щоб дати змогу вийти з нього».

Музикант пояснив свою мотивацію створити подібний продукт власним досвідом боротьби з проблемами ментального здоров'я, про які він відверто говорив протягом кар'єри. «У світі, який рідко сповільнюється, ми часто прагнемо місця для перепочинку, і це крісло саме таке», — сказав Вільямс.

Вартість «Крісла Інтроверта» — 3 895 євро.