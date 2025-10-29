Swarovski випустив сумку з кристалами й органічний сік до 130-річчя бренду
Ювелірний дім Swarovski святкує своє 130-річчя несподіваною колаборацією з магазином органічних продуктів Erewhon. Бренди випустили спільну колекцію з двох лімітованих продуктів, що поєднують розкіш із культурою здорового способу життя, пише Hypebeast.
Центральним елементом колаборації є перший в історії сік Swarovski x Erewhon під назвою Lemon 130. Цей лімітований напій є поєднанням органічних інгредієнтів, зокрема лимона, манго, кокосової води, ашваганди та куркуми. Тираж обмежений 2 400 пляшками.
Також креативна директорка Swarovski Джованна Енгельберт розробила ексклюзивну, прикрашену кристалами сумку з жовтої бавовни, що пасує до напою. Кристалізовані логотипи Erewhon та Swarovski прикрашають передню й задню частини аксесуара.
Your morning Erewhon juice just got the Swarovski treatment pic.twitter.com/YVpzFge85w— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) October 29, 2025
Сумки будуть доступні в обмеженій кількості у тимчасовому магазині Swarovski на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі з 29 жовтня по 3 листопада.