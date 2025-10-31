Базиліка Саґрада Фамілія в Барселоні стала найвищою церквою в світі

Базиліка Саґрада Фамілія (Храм Святого Сімейства) у Барселоні офіційно стала найвищою церквою світу.

Це сталося 30 жовтня, коли на неї встановили частину центральної вежі, повідомляє The Guardian.

Базиліка після встановлення частини її центральної вежі. Фото: Emilio Morenatti / AP

Тепер храм заввишки 162,91 метра, що на 1,38 метра перевищує шпиль Ульмського собору в Німеччині (161,53 метра). Після завершення будівництва центральна вежа Ісуса Христа сягне 172 метрів.

Перший камінь у спорудження базиліки заклали ще в 1882 році. Її автор — архітектор Антоніо Гауді — не очікував побачити завершення за свого життя: на момент його смерті у 1926 році була готова лише одна вежа.

Упродовж останніх десятиліть роботи прискорилися: Саґрада Фамілія перетворилася на один із найвідоміших туристичних об’єктів світу. Минулого року храм відвідали 4,9 мільйона людей, а кошти з продажу квитків ідуть на продовження будівництва.

Роботи над фасадами й внутрішнім оздобленням триватимуть іще кілька років. За оцінками, повне завершення будівництва очікують приблизно через десятиліття.