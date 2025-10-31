Базиліка Саґрада Фамілія в Барселоні стала найвищою церквою в світі
Базиліка Саґрада Фамілія (Храм Святого Сімейства) у Барселоні офіційно стала найвищою церквою світу.
Це сталося 30 жовтня, коли на неї встановили частину центральної вежі, повідомляє The Guardian.
Тепер храм заввишки 162,91 метра, що на 1,38 метра перевищує шпиль Ульмського собору в Німеччині (161,53 метра). Після завершення будівництва центральна вежа Ісуса Христа сягне 172 метрів.
Перший камінь у спорудження базиліки заклали ще в 1882 році. Її автор — архітектор Антоніо Гауді — не очікував побачити завершення за свого життя: на момент його смерті у 1926 році була готова лише одна вежа.
Упродовж останніх десятиліть роботи прискорилися: Саґрада Фамілія перетворилася на один із найвідоміших туристичних об’єктів світу. Минулого року храм відвідали 4,9 мільйона людей, а кошти з продажу квитків ідуть на продовження будівництва.
Роботи над фасадами й внутрішнім оздобленням триватимуть іще кілька років. За оцінками, повне завершення будівництва очікують приблизно через десятиліття.