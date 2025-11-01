У Маріуполі окупанти відкривають «відновлений» драмтеатр, розбомблений ними у 2022 році

Російські окупанти заявили про завершення «відновлення» Маріупольського драматичного театру , який вони зруйнували в березні 2022 року.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Театр планують відкрити для відвідувачів уже в грудні цього року.

«Місце, яке стало одним з місць найбільшого воєнного злочину російських загарбників, тепер перетворюють на майданчик для російських вистав та концертів. Вже у грудні росіяни планують відкрити театр, щоб ставити на них російські п'єси та фактично "співати та танцювати" на кістках загиблих маріупольців», — ідеться в заяві міськради.

За даними української влади, окупанти проводили так звані «відновлювальні роботи», не допустивши на об’єкт незалежних експертів і використовуючи це як прикриття для приховування слідів злочину.

Нагадаємо, що 16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на драмтеатр у центрі Маріуполя, де на той момент переховувалися сотні людей, зокрема діти й люди похилого віку. Перед входом у будівлю люди великими білими літерами написали «ДІТИ», щоб позначити, що це місце укриття мирного населення.

За даними Донецької обласної прокуратури, у той момент у будівлі перебували понад 1000 людей. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше 600 осіб, ще 400 — були поранені.

У жовтні 2022 року були опубліковані перехоплення розмов похоронної бригади окупантів, де ті обговорювали, що з будівлі вивозили тіла загиблих за допомогою техніки.

Окупаційна влада намагалася пояснити запах розкладання всередині театру «зіпсованою рибою з підвального складу», але українські експерти назвали це спробою приховати масове вбивство.

Після захоплення міста окупанти повністю прибрали завали й відкрили територію. Тепер встановити точну кількість загиблих неможливо.

Фото: Маріупольська міська рада