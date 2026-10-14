Netflix випустив перший трейлер «Нарнії» від режисерки Ґрети Ґервіґ

Стримінговий сервіс Netflix презентував перший трейлер фільму «Нарнія: Небіж чаклуна» (Narnia: The Magician’s Nephew) — нової екранізації культового фентезійного циклу К. С. Льюїса від режисерки Ґрети Ґервіґ.

Стрічка екранізує першу за хронологією книгу серії. Історія розповідає про двох дітей з едвардіанської Англії — Дігорі та Поллі (їх зіграли дебютанти Девід Маккенна та Бітріс Кемпбелл), які потрапляють до «Лісу-між-світами» — простору з порталами до різних вимірів, де стають свідками народження Нарнії.

Трейлер розгортається під легендарну композицію Stairway to Heaven гурту Led Zeppelin. У відео вперше показали ключових персонажів та акторський склад проєкту: Деніел Крейґ зіграв чарівника Ендрю Кеттерлі, який передає дітям магічні персні для подорожей між світами; Емма Маккей постає в образі Джадіс — майбутньої Білої Відьми; а Меріл Стріп озвучила міфічного лева Аслана.

Ґрета Ґервіґ, для якої це перший масштабний проєкт після касового успіху стрічки «Барбі», зазначила, що особисто зверталася до музикантів Led Zeppelin Роберта Планта та Джиммі Пейджа за дозволом використати їхній трек у трейлері, розповівши їм про духовні теми та драматизм майбутньої картини.

Стрічка отримає ексклюзивний 8-тижневий кінотеатральний прокат, який розпочнеться 12 лютого 2027 року, після чого 2 квітня фільм стане доступним на Netflix.