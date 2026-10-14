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Найстаріший у світі затонулий корабель знайшли біля берегів Туреччини

Артем Черничко 14 жовтня 2026
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Археологи виявили біля узбережжя Туреччини рештки торговельного судна, яке вважають найстарішим затонулим кораблем у світі. Науковці датують знахідку періодом ранньої бронзової доби — приблизно 4400–4700 років тому, що збігається з часом будівництва Великої піраміди в Єгипті, пише BBC.

Дерев'яна структура 10-метрового судна не збереглася, проте на морському дні біля острова Кекова в провінції Анталія виявили три великі кам’яні якорі та понад 30 керамічних амфор. Артефакти лежали на підводному схилі на глибині близько 30 метрів.

Оскільки органічні рештки деревини втрачені, застосувати радіовуглецевий аналіз було неможливо. Вік знахідки встановили за формою та стилем амфор — подібні керамічні посудини з двома ручками, пласким дном та характерним виступом посередині раніше знаходили під час розкопок у Єгипті та на Близькому Сході.

«Порівнявши техніки декорування, ми можемо зі 100% впевненістю стверджувати, що наш корабель належить до ранньої бронзової доби», — зазначив керівник експедиції Середземноморської археологічної асоціації, професор Акденізького університету Хакан Оніз.

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Під час дослідження піднятих на поверхню амфор археологи виявили всередині деяких судин густий блискучий осад. Дослідники припускають, що це можуть бути рештки оливкової олії, вина або деревних смол. За версією науковців, судно вирушило зі східного узбережжя Середземного моря й прямувало з вантажем до стародавньої Трої або до мінойців на острові Крит, однак затонуло через потужні течії та вітри біля острова Кекова.

Раніше найстарішим у світі вважали затонуле судно біля грецького острова Докос віком близько 4200 років, а найдавнішим кораблем із збереженою деревиною залишається знахідка в Чорному морі біля берегів Болгарії (близько 2400 років).

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