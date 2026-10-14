Російська атака пошкодила найбільшу картину України «Космогонія» у Луцьку

Внаслідок російської атаки на Луцьк 13 жовтня уламки ворожого безпілотника спричинили пожежу на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті». Вогонь пошкодив частину масштабного мистецького проєкту «Космогонія» в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, повідомив його засновник Віктор Корсак.

Пошкоджено фрагмент під назвою «Майбутнє». «Символічний і водночас страшний збіг, — зазначив Віктор Корсак. — Коли я створював концепцію "Космогонії", а художник Петро Антип втілював її на полотні, ми намагалися осмислити три питання: звідки ми взялися, хто ми є і що з нами буде. Тепер сама війна втрутилася у твір про майбутнє».

Засновник музею додав, що зараз розмірковує над тим, чи варто повністю реставрувати пошкоджений фрагмент полотна. За його словами, сліди руйнувань можуть залишити на картині як історичний артефакт та застереження для майбутніх поколінь.

Попри пошкодження картини, інші зали та експозиції музею вціліли. Організація продовжує працювати у звичному режимі, реалізовувати виставкові програми та нові проєкти.

Художник Петро Антип у процесі створення «Космогонії». Фото: Музей сучасного українського мистецтва Корсаків

«Космогонія» — це монументальне живописне полотно площею 2086 м² (висотою 10 метрів та шириною близько 200 метрів), створення якого тривало майже два роки. Автором концепції виступив Віктор Корсак, а втілив її художник Петро Антип. Картина складається з понад 600 фрагментів, об’єднаних у кілька тематичних розділів: від початку всесвіту, створення Землі, людини й суспільства до ноосфери та майбутнього.