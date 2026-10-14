Організатора вбивства Тупака Шакура засудили до 40 років ув'язнення

Суд у США виніс вирок 63-річному Двейну «Keffe D» Девісу за організацію вбивства легендарного репера Тупака Шакура у 1996 році. Його засудили до терміну від 40 років до довічного ув'язнення, пише Pitchfork.

Під час судового засідання сестра репера Сек'їва Шакур виступила з емоційною промовою, зазначивши, що втрата брата емоційно підкосила їхню родину. А брат виконавця, Мопрім Шакур, наголосив, що Тупак так і не встиг завести власних дітей та побачити, як ростуть його племінники.

Двейн «Keffe D» Девіс у суді. Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Девіса заарештували у 2023 році після того, як він сам описав свою участь у злочині в мемуарах Compton Street Legend (2019) та неодноразово розповів про це в інтерв'ю. Він підтвердив, що перебував у автомобілі, з якого розстріляли репера, хоча сам і не натискав на гачок.

За словами обвинуваченого, напад був помстою за бійку в казино MGM Grand у Лас-Вегасі, де оточення Тупака побило племінника Девіса — Орландо «Baby Lane» Андерсона. Після цього Девіс дістав зброю і вирушив на «полювання» за Шакуром та засновником лейблу Death Row Сюгом Найтом.

Коли автомобіль із репером зупинився на червоне світло, з кабіни Девіса відкрили вогонь. 25-річний Тупак Шакур помер у лікарні від отриманих поранень через шість днів, а Сюг Найт зазнав поранень, але вижив.

Важливим доказом у справі став запис розмови Девіса зі слідчими у 2008 році. Тоді він помилково вважав, що угода про співпрацю захищає його від кримінального переслідування за публічні зізнання. Під час тієї бесіди Девіс прямо заявив, що фатальні постріли зробив його племінник Орландо Андерсон, додавши: «Якби вони проїхали з мого боку, я б сам їх пристрелив».

Девіс — єдиний із чотирьох чоловіків, які, за версією слідства, перебували в Cadillac тієї ночі, що дожив до суду. Інші троє — Орландо Андерсон, Деандре Сміт і Терренс Браун — померли раніше.

Тупака Шакура вважають одним із найвпливовіших реперів в історії. За життя та після смерті музиканта було продано понад 75 мільйонів його записів, а 2017 року Тупака посмертно включили до Зали слави рок-н-ролу.