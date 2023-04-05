Укрпошта запустила автоматизовану лінію сортування посилок

Укрпошта запустила першу роботизовану лінію для сортування посилок.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Завдяки такій модернізації Укрпошті вдалося збільшити швидкість обробки дрібних посилок із 400 шт/годину до 8 000.

Смілянський зазначив, що лише одна смуга може сортувати 150 тисяч посилок на добу — це у 8 разів більше, ніж працівники обробляли раніше вручну.

Також він додав, що відтепер покращиться не лише швидкість, а й точність сортування.

Цьогоріч планують встановити ще щонайменше 4-5 нових ліній. У планах на першу половину 2024 року — повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні.

Фото: Ігор Смілянський

Раніше ми писали, що до річниці перемоги на конкурсі “Євробачення” “Укрпошта” випускає марку присвячену гурту Kalush Orchestra.