Укрпошта запустила автоматизовану лінію сортування посилок

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Ірина Маймур
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Укрпошта запустила першу роботизовану лінію для сортування посилок.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Завдяки такій модернізації Укрпошті вдалося збільшити швидкість обробки дрібних посилок із 400 шт/годину до 8 000.

Смілянський зазначив, що лише одна смуга може сортувати 150 тисяч посилок на добу — це у 8 разів більше, ніж працівники обробляли раніше вручну.

Також він додав, що відтепер покращиться не лише швидкість, а й точність сортування.

Цьогоріч планують встановити ще щонайменше 4-5 нових ліній. У планах на першу половину 2024 року — повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні.

Фото: Ігор Смілянський

Раніше ми писали, що до річниці перемоги на конкурсі “Євробачення” “Укрпошта” випускає марку присвячену гурту Kalush Orchestra.

Опубліковано: 05 квітня 2023
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