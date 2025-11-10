У центрі Києва зупинили розбирання історичного флігеля садиби Біляшівських

У Києві призупинено демонтажні роботи на флігелі садиби Біляшівських, який є частиною пам'ятки архітектури місцевого значення по вулиці Гончара, 43б. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов, зазначивши, що у Шевченківській РДА пообіцяли не продовжувати розбирати історичну будівлю.

Роботи, під час яких комунальники зачистили зруйнований фрагмент стіни, розпочалися після недавнього обвалу частини споруди.

Основною метою розбирання флігеля, на думку активіста, є звільнення місця під паркінг для нового ЖК. Він посилається на нещодавно зареєстрований Київрадою проєкт землеустрою, де ділянка, що заступає на територію флігеля, має цільове призначення — «Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок».

Крім того, Перов звертає увагу на руйнування, спричинені комунальними сміттєвозами, які заїжджають у негабаритний проїзд, пошкоджуючи як флігель, так і головну будівлю садиби. Активісти вимагають відновлення будівлі в історичному вигляді зі збереженням вцілілої основи.

Флігель, розташований у дворі садиби Біляшівських, був зведений у 1889 році на замовлення її власника — історика й археолога Миколи Біляшівського. Автором проєкту був київський архітектор Олександр Хойнацький. Будівля мала неоготичні форми.

Фото: Дмитро Перов