Музей у Пирогові захистили від забудови в суді

Офіс Генерального прокурора оголосив про завершення тривалої судової боротьби за збереження Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові. Завдяки зусиллям прокуратури відновлено повні охоронні зони навколо одного з найбільших етнографічних музеїв просто неба у Європі.

Це стало можливим після того, як суд задовольнив позов прокуратури і визнав незаконним наказ Міністерства культури і туризму України, яким раніше було істотно зменшено ці охоронні зони.

На виконання судового рішення, Міністерство культури та інформаційної політики видало новий наказ (№ 849 від 12 жовтня 2025 року), яким затверджено науково-проєктну документацію, що чітко визначає межі та режими використання територій та зон охорони пам’яток.

Відновлення охоронних зон є вирішальним кроком для захисту прилеглих до Пирогова земель від хаотичної забудови, яка могла могла б порушити гармонію природного ландшафту й завдати шкоди музейній експозиції.

Музей у Пирогові зберігає понад дві сотні автентичних споруд з усіх регіонів України. Відновлення охоронних зон гарантує збереження цього простору як частини національної та світової культурної спадщини, наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, у серпні Касаційний господарський суд заборонив забудову охоронних земель біля музею в Пирогові.

Фото: Ryzhkov Sergey / Wikimedia Commons