У Києві на місці зруйнованого будинку Шіле знайшли можливі залишки кам'яного муру часів Русі

У центрі Києва призупинено будівельні роботи на вулиці Ярославів Вал, 10, де раніше було частково зруйновано історичний будинок архітектора Олександра Шіле 1877 року. У котловані новобудови виявили фрагмент кам'яного мурування, який може бути частиною оборонних споруд часів Київської Русі, повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За словами активіста, днями йому вдалося потрапити на об'єкт. «На “-5” поверсі новобудови знайшли шматок камʼяного мурування! Він був занадто твердим, щоб пробурити його наскрізь, але достатньо міцним, щоб використати як додаткову опору конструкції», — написав Перов.

Будівельники «обійшли» знахідку, створивши природний уступ, де підземна конструкція змінює свою конфігурацію. Перов припускає, що ця стіна може бути пов'язана з історичним оборонним валом, який раніше проходив вулицею Ярославів Вал. Цю теорію підтверджують історичні назви: вулиця раніше називалася Велика Підвальна (та, що проходить під валом), а сусідні — Прорізна (прорізана у валу) та Малопідвальна.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що власник приміщень на Ярославому Валу, 10, скориставшись будівельною завісою, фактично зніс фасад перших двох поверхів історичної будівлі, замінивши оригінальну київську жовту цеглу на газоблок і металеві палі.

Ці дії є порушенням, оскільки об'єкт розташований у буферній охоронній зоні Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — «Софія Київська», де нове будівництво суворо заборонене.

Будинок має історичне значення. Його власницею свого часу була донька губернського секретаря А. Вишневська. З 1913 року тут розміщувався готель «Версаль», де у 1918 році перебував уряд Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.