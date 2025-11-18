Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Київський суд не повернув землю під Голосіївською вежею державі

Артем Черничко 18 листопада 2025
Господарський суд Києва відхилив позов прокуратури про повернення землі під історичною Голосіївською водонапірною вежею у власність держави. Таким чином, вежа залишається за будівельним парканом, повідомили у ГО «Спадщина Київ».

Минулого тижня відбулося судове засідання, яке мало стати логічним продовженням вересневої перемоги у Верховному Суді, де було скасовано договір оренди із забудовником. Прокуратура звернулася до Господарського суду з позовом про повернення об’єкта культурної спадщини у державну власність, але засідання, за словами активістів, закінчилося «несподівано швидко»: суд відхилив позов прокуратури, ставши на бік забудовника. Суддя Євген Павленко ухвалив рішення, яким відхилив позов прокуратури, назвавши аргументи прокурорів «непереконливими».

Адвокат забудовника, компанії «МЖК Оболонь» (яку ЗМІ пов’язують із забудовницею Владою Молчановою), наполягав на кількох суперечливих аргументах. Спочатку він стверджував, що вежі юридично не існувало, потім заявив, що вона напівзруйнована. Насамкінець адвокат додав, що якщо історична споруда впаде, винною в цьому буде так звана «громадськість».

Прокуратура має подати новий позов до Господарського суду — з вимогою скасувати рішення Київради, яким земельну ділянку під Голосіївською вежею було вилучено з державної власності та передано під забудову. Це, на думку активістів, змусить забудовника демонтувати паркан, а громада отримає доступ до об’єкта. Місцеві мешканці та активісти уже готують апеляцію.

У 2023 році Голосіївську водонапірну вежу, зведену в 1955-му, включили до Переліку об'єктів культурної спадщини Києва.

