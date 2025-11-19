Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві під виглядом реставрації розбирають історичну будівлю Ткацького цеху на Подолі

Артем Черничко 19 листопада 2025
1034

У Києві на Подолі розпочали демонтажні роботи в історичній будівлі Ткацького цеху, що розташована на розі вулиць Фролівської та Притисько-Микільської. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, з початку тижня фасад будівлі завісили щільним будівельним брезентом із намальованими вікнами. Попри те, що раніше в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА заявляли про проведення «реставрації фасаду», те, що відбувається на об'єкті, свідчить про інше.

«З середини чутно звуки демонтажних робіт. З двору колишнього протезно-ортопедичного заводу вивозять історичну цеглу, а балки міжповерхових перекриттів складають обабіч у дворі», — зазначив Перов.

Будівля має історичну цінність, хоча досі не включена до Переліку памʼяток Києва, зауважує активіст. Вона пов’язана з історією Київського братства та є однією з небагатьох споруд, що пережили масштабну пожежу на Подолі 1811 року.

У 1887 році виробництво викупив промисловий магнат Сава Морозов. До радянської націоналізації тут працювала фабрика «Сава Морозов Син і Ко», яка виготовляла тканини й текстиль.

У радянський час і донедавна в приміщеннях розміщувався Київський протезно-ортопедичний завод. У часи незалежності на першому поверсі працювало кафе «Фролівське».

У лютому 2024 року майновий комплекс був приватизований. Новим власником історичної будівлі став бізнесмен Роман Лунін, власник мережі «Велика Кишеня». Згідно з умовами приватизації, покупець зобов’язався не змінювати профіль діяльності підприємства протягом наступних 10 років.

Нагадаємо, у жовтні навколо цієї будівлі встановили будівельний паркан.

Фото і зображення: Дмитро Перов

