Український бренд Guzema Fine Jewelry перетворив вітрини на казкові 3D-ілюстрації

Український ювелірний бренд Guzema Fine Jewelry презентував різдвяну кампанію Once Upon a Time. Проєкт досліджує українську народну казку як культурний код, повідомила пресслужба бренду.

Вітрини бутиків Guzema, оформлені сет-декораторкою Дарою Горєловою, стали візуальним продовженням цієї ідеї.

«Ми створили збірку українських народних казок і вирішили перенести цю історію у візуальну площину — від оформлення книги до вітрин. Це логічне продовження нашої різдвяної історії», — розповідають у Guzema Jewelry.

Натхненням для оформлення послужили фантастичні ілюстрації з книги українських народних казок, вихід якої заплановано на грудень у видавництві Osnovy Publishing. У процесі роботи графічні елементи були адаптовані у 3D-об'єкти.

Прикраси з нової колекції представлені у гіперболізованому вигляді. Для підкреслення деталей виробів використано білий колір як ідеальний фон.

Протягом грудня Guzema проведе в Києві та Львові серію міських частувань, натхненних символікою українських казок.