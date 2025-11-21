Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Наземний перехід біля метро «Університет» у Києві не створить транспортний колапс — КМДА

Артем Черничко 21 листопада 2025
1208
Наземний пішохідний перехід біля станції метро «Університет» у Києві не створить транспортного колапсу, про що свідчать результати комп’ютерного моделювання. КМДА звернулася до Нацполіції з пропозицією погодити облаштування регульованого наземного пішохідного переходу у вигляді експерименту на 2-3 місяці.

Власники автомобільного транспорту не відчують значних змін у трафіку при русі на бульварі Шевченка, заявили в КМДА, посилаючись на результати комп’ютерного моделювання від Центру організації дорожнього руху.

Перехід сприятиме зменшенню довжини черг перед перехрестями завдяки дозуванню потоку.

Для пішоходів безбар’єрний шлях (включно з маломобільними групами) скоротиться на 500 метрів, що заощадить не менше 10 хвилин часу.

«Всі витрати і організацію бере на себе місто. Не спрацює — повернемо все назад і зробимо висновки», — заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Нагадаємо, раніше ГО «Пасажири Києва» опублікувала відкрите звернення до начальника КМВА та голови Національної поліції України з вимогою вирішити питання безбар’єрності біля станції метро «Університет».

Активісти наголошують, що на цій локації відсутній наземний пішохідний перехід, а наявний підземний — не обладнаний пандусами чи ліфтами та є недоступним для маломобільних людей. Водночас патрульна поліція протягом п'яти років 9 разів відмовляла у погодженні проєкту наземного переходу.

Для висвітлення цієї проблеми 28 жовтня 2025 року Іванною Малій була навіть зареєстрована петиція до Президента України. Станом на сьогодні її підписали понад 6 860 людей.

Наземний перехід на перетині вулиць Пирогова й бульвару Тараса Шевченка існував до 1985 року, поки в експлуатацію не ввели підземний перехід.

У 2019 році проєкт створення наземного переходу став переможцем Громадського бюджету міста Києва 2020 року, а Київська міська рада виділила 402 тисячі гривень на облаштування цього переходу згідно з Бюджетом Києва на 2020 рік. Однак погодження проєкту досі блокується.

Фото на обкладинці: Намальований активістами наземний перехід, листопад 2025 року. Фото: «Пасажири Києва»
