Бренд Bevza зняв із продажу прикраси у формі колосків пшениці після критики

Український бренд Bevza минулого тижня випустив лімітовану серію ялинкових прикрас у вигляді «п’яти колосків», що викликало хвилю обурення та дискусій у соцмережах. Головною причиною критики стало використання символіки, яка напряму асоціюється з трагедією Голодомору та репресивним «Законом про п’ять колосків» 1932 року. Зрештою, компанія зняла прикраси з продажу.

Керівниця Музею Голодомору Леся Гасиджак розкритикувала використання такої символіки. Вона наголосила, що слова «5 колосків» мають стійкий історичний образ і безпосередньо пов’язані з постановою від 7 серпня 1932 року, яка передбачала розстріли та багаторічні ув’язнення навіть за підняття жмені зерна з колгоспного поля.

«Люди добрі, що з вами? Невже ви живете настільки в іншій реальності? Невже ви бодай рамково не знаєте основу основ — історію цієї країни в якій живете, і невже словосполучення “5 колосків” не проявляється стійким образом у ваших головах? Ви справді повісите це на ялинку?» — запитала вона.

Історикиня Тетяна Швидченко підтримала критику, зазначивши, що є різниця між абстрактними колосками та конкретним історичним явищем, відомим як «п’ять колосків».

«На хвилиночку, просто колоски і “пʼять колосків” — це абсолютно різні речі. І апелюючи до “колоска як символу пам’яті”, бренд підмінює поняття, бо мова не про абстрактний колосок, а про конкретне історичне явище з конкретним змістом», — зазначила вона.

Бренд Bevza пояснив, що з 2018 року колосок є одним із ключових символів їхньої колекції, і вони вкладають у нього сенс стійкості та пам’яті про покоління українців.

«П’ять колосків пшениці — це данина пам’яті поколінь, втілена у п’яти колосках пшениці — вічному символі стійкості української нації та її волі до виживання. Сьогодні, коли українські поля знову палають, частини країни залишаються окупованими ці колоски пшениці постають потужним знаком надії, витривалості та нерозривного зв’язку між поколіннями», — йдеться у пості бренду.

У відповідь на критику компанія також оприлюднила офіційну заяву, пояснюючи своє бачення: «Сенс, вкладений у створення даних прикрас — це перш за все шана силі до виживання українського народу, памʼять про кожного українця, хто не зустріне більше Різдво, нагадування про те, через що пройшли попередні покоління, і яку ціну ми платимо зараз заради різдвяних ялинок, заради збереження українських символів. І колоски — одні із символів цієї боротьби. Ми говоримо зі світом символами».

Зрештою, Bevza вирішила прибрати серію прикрас із продажу, пояснивши це рішення тим, що вони «дослухаються до думки громадськості».