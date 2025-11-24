Різдвяний артпоїзд запустили у метро Києва

24 листопада в електродепо «Оболонь» презентували тематичний артпоїзд «Потяг до Різдва», присвячений українським різдвяним традиціям. Проєкт реалізовано КП «Київський метрополітен» у співпраці з продакшеном Film.UA Group з нагоди прем’єри фільму «Потяг до Різдва».

Один із вагонів поїзда був повністю оздоблений художниками Paint Hunters, які використали близько 170 балончиків фарби протягом чотирьох днів для створення візуального оформлення.

Усередині артпоїзда розміщено кадри з фільму та інформативні постери, створені за участі фольклористів, що розповідають про особливості святкування Різдва в Україні. Зокрема, про різдвяну зірку та особливості її виготовлення в давнину, корені вертепа, обряд водіння кози, колядки, обов’язкові 12 страв, кутю та відмінності її приготування у різних регіонах.

Зазначається, що проєкт не лише сприяє популяризації української культури, але й має на меті надихнути киян та гостей столиці на відродження власних різдвяних традицій.

Артпоїзд курсуватиме «синьою» лінією метрополітену до кінця січня 2026 року.

Нагадаємо, раніше цього року в столичній підземці курсував артпоїзд, присвячений видатному художнику-авангардисту Казимиру Малевичу.