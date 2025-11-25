Влада Одеси визнала «самобудом» скандальну надбудову на пляжі «Ланжерон»

Міська рада Одеси офіційно відповіла на електронну петицію, ініційовану організацією «Спільна мета», щодо демонтажу скандальної надбудови готелю «M1 Club Apartments» на пляжі «Ланжерон», підтвердивши факт самочинного будівництва та значні відхилення від проєкту.

Управління державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) встановило, що замовник, ПП «СПС-РІЕЛТ», який мав дозвіл на реконструкцію під оздоровчий центр з висотою 8 поверхів, фактично звів 11 поверхів, а наразі роботи тривають на рівні 12 поверху.

Активісти наголошували, що ця споруда перекрила панораму моря з Меморіалу невідомому матросу. Головна вимога петиції — демонтувати три верхні поверхи, що перевищують дозволену висотність.

Через воєнний стан та заборону на перевірки, ДАБК звернулося до Міністерства розвитку громад і територій. Отримавши погодження, Управління проведе позапланову перевірку об'єкта, яка вирішить подальшу долю об'єкта.

Водночас автора петиції запросили на особистий прийом до начальника Управління ДАБК Одеської міської ради 26 листопада.