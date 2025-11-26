У Франції затримали ще чотирьох підозрюваних у пограбуванні Лувру

У Парижі заарештували ще чотирьох людей у справі про жовтневе пограбування Лувру, під час якого викрали дев’ять коштовностей з Галереї Аполлона. Попри масштабну спецоперацію, прикраси досі не знайшли.

Про це повідомляє France 24.

Фото: Eric Broncard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Під вартою опинилися двоє чоловіків 38 і 39 років та двоє жінок 31 і 40 років. За даними слідства, один із них міг брати участь у самому пограбуванні, троє інших допомагали. За французьким законодавством, їх можуть утримувати до 96 годин — це дасть слідству час на допити та зіставлення доказів.

Раніше затримали ще трьох підозрюваних: їхню ДНК знайшли на скутері, розбитому вікні, у ліфті та на речах у музеї.

За версією поліції, діяли щонайменше вчотирьох: двоє проникли у Галерею Аполлона, двоє чекали зовні, а після цього вся група втекла разом. Ще одну жінку підозрюють у причетності, але вона не перебуває під наглядом суду.

Серед затриманих — двоє жителів Обервільє, які раніше працювали кур’єрами та водіями для кримінальних угруповань. Один із них має 11 судимостей, переважно за крадіжки. Усіх підозрюють у пограбуванні в складі організованої банди.

Пограбування сталося вранці 19 жовтня та тривало всього сім хвилин. Грабіжники проникли до музею з боку фасаду, який виходить на Сену та перебуває на реконструкції. Вони використали кран з підйомною платформою та дискову пилку, аби потрапити всередину через вікно. З Галереї Аполлона крадії забрали коштовності на суму близько €88 мільйонів, зокрема тіару королеви Гортензії, набори сапфірів і смарагдів часів Наполеона. Частину вкраденого — корону імператриці Євгенії — знайшли пошкодженою біля музею.

Майже через місяць після пограбування Лувр оголосив про масштабний план реформ і запровадження екстрених заходів безпеки загальною вартістю €80 мільйонів.