Суд у Києві віддав під забудову лісопильню Сніжка на Подолі

Артем Черничко 26 листопада 2025
Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову Київської міської прокуратури щодо повернення в державну власність земельної ділянки на вулиці Турівській, 29а, де розташована історична лісопильня Сніжка 1905 року. Це рішення фактично відкриває шлях до будівництва нового житлово-офісного комплексу на цій території, повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Позов прокуратури був спрямований на скасування двох рішень: Київської міської ради про передачу цієї землі під будівництво, а також погодження Департаментом охорони культурної спадщини КМДА на зведення нового житлово-офісного комплексу.

Головний аргумент прокуратури полягав у тому, що ділянка розташована в межах дійсної пам'ятки археології — «Культурний шар Подолу, IX-XII ст.». Прокурори апелювали до того, що нове висотне будівництво може знищити цінні археологічні рештки, які свідчать про розвиток Подолу в IX-XII століттях.

Суддя Господарського суду Ольга Гулевець відхилила позовні вимоги, підтримавши позицію міськради, яка виступила на боці забудовника.

За словами Перова, суддя послалася на те, що на карті археологічного поселення Поділ IX-XII століття відсутня адреса «Турівська, 29а», тож це не є належним доказом. Аргументи прокуратури про те, що адреса виникла значно пізніше за часи Київської Русі, суддю не переконали, додав активіст.

На ділянці, окрім історичної лісопильні початку XX століття, може міститися культурний шар часів Русі. Перов зауважив, що поруч у дворі висить табличка, що інформує про належність території до пам'ятки археології, пошкодження якої карається законом.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року історичну лісопильню Сніжка майже повністю розібрали.

Фото на обкладинці: Фото: Дмитро Перов
