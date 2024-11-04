Історичну лісопильню Сніжка на Подолі майже повністю розібрали: фото

Історичну лісопильню Сніжка на Подолі майже повністю розібрали.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

“Комунальники демонтували незаконно встановлений банер, що імітував фасад історичної будівлі. Це сталося після багаточисленних скарг місцевих мешканців на міську гарячу лінію “1551”. Зокрема, прикриваючись величезним намальованим полотном забудовник ще з літа 2022 р. розбирає будівлю 1902 р., більш відому як лісопильня Сніжка”, — пише Дмитро Перов.

Тепер, коли банер прибрали, стало видно, що будівлю лісопильні Сніжка майже повністю розібрали.

“Ось таку невтішну картину нам ще доведься побачити не на одній історичній вулиці міста. Адже сьогодні ще близько 109 будівель в центральній частині міста стоять завішені намальованими фасадами. За такими полотнищами історичні будівлі потрошку розбирають або свідомо доводять до руйнації аби потім збудувати тут ТРЦ або ЖК”, — додає Дмитро Перов.

Він також зазначає, що влітку цього року Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив тут концепцію нового будівництва — планують звести 9-12-поверховий ЖК “Турівський”.

Також Перов нагадав, що у червні 2024-го петиція щодо демонтажу будівельних банерів набрала необхідну кількість голосів — відповідне звернення до Київради підтримав міський голова Кличко.

Раніше ми писали, що 29 вересня 2023 року будівельники намагалися демонтувати лісопильню. За словами Перова, профільні відомства не надавали дозволів і погоджень на будівельні роботи, а контрольна картка на паркан прострочена. У співпраці з Департаментом територіального контролю міста Києва вдалося зупинити демонтаж. Екскаватор будівельники прибрали.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування.

19 червня земельна комісія Київської міської ради погодила передачу земельної ділянки лісопильні Сніжка ТОВ "Форвард-А" для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

30 червня постійна комісія з питань збереження та захисту культурної спадщини підтримала будівництво нового житлового комплексу на місці лісопильні Сніжка, 1902 року.

Фото: Дмитро Перов