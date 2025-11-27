Активісти вимагають визнати Ткацький цех на Подолі пам'яткою Києва — будівлю вже розбирають

Громадський активіст Дмитро Перов повідомив про подання облікової документації до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо включення будівлі Ткацького цеху на Подолі до Переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва. Це рішення викликане занепокоєнням щодо долі історичної споруди, яку почали розбирати під виглядом «реставрації».

Перов висловив здивування, чому департамент самостійно не вніс будівлю до Переліку пам'яток раніше, адже вона розташована на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

За словами активіста, історія виробництва на цьому місці сягає XVII століття, коли тут виникла перша ткацька мануфактура, безпосередньо пов'язана з історією Київського братства. Це свідчить про понад 300 років безперервної історії виробництва.

Перов зазначає, що в липні до Департаменту приходили представники забудовника і, нібито, погодили лише «реставрацію фасаду». Однак у жовтні ситуація змінилася: з будівлі вивезли всі речі, а навколо з'явилися високі будівельні риштування.

Активіст додає, що після початку робіт дирекція заповідника «Стародавній Київ» запевняла, що ситуація «під контролем», а чутки про розбирання будівлі назвала «фейком та маніпуляцією».

«Зрештою, будівлю завісили і почали розбирати. Однак, якоїсь чіткої реакції чиновників із КМДА на це не було. Сподіваюсь, що будинку нададуть охоронний статус вже на найближчому засіданні Консультативної ради Департаменту. Принаймні, раніше, ніж його розберуть вже повністю», — написав Перов.