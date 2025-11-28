Uklon відновлює автобусний трансфер із Києва до Буковелю

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 28 листопада 2025
З 11 грудня 2025 року відновлює роботу Ski bus — регулярний автобусний трансфер, що з’єднує Київ з гірськолижним курортом Буковель. Ця сезонна ініціатива, реалізована спільно компаніями Uklon та Mastercard у партнерстві з перевізником Like Bus.

Маршрут починається на Центральному автовокзалі Києва і завершується на автостанції «Поляниця». Передбачені зупинки у Вінниці, Івано-Франківську та Яремче. Середня тривалість поїздки — близько 13 годин.

Автобус відправлятиметься з Києва щочетверга й щосуботи о 19:00, а з Буковелю — щоп’ятниці й щонеділі о 15:35.

Транспорт обладнаний для комфортної тривалої подорожі: в салоні є вбиральня, кондиціонер, система опалення, Wi-Fi від Starlink та розетки USB 220V. Пасажирам дозволено без додаткової плати перевозити власне гірськолижне спорядження та домашніх тварин.

Квитки на Ski bus надійдуть у продаж з 1 грудня у застосунку Uklon та на сайті Like Bus. Квиток в один бік коштуватиме від 1300 гривень. Пасажири, які оплатять квитки карткою Mastercard, зможуть отримати 150 гривень на наступну поїздку з Uklon.

Минулої зими Ski bus здійснив 14 регулярних рейсів — трансфером скористалися понад 500 осіб.

Фото на обкладинці: Uklon
