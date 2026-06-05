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Netflix запускає відеогру до ЧС з футболу — потрібні лише телевізор і смартфон

Артем Черничко 05 червня 2026
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Стримінговий сервіс Netflix 11 червня випустить гру «FIFA World Cup Launch Edition», розроблену спільно з FIFA та студією Delphi Interactive, відомою за грою «007 First Light». Про це пише Variety.

Проєкт запустять одночасно зі стартом реального ЧС-2026 з футболу. Головна особливість гри — її інтерактивність та прив'язка до реальних подій: гру оновлюватимуть щодня протягом усього турніру, додаючи нові виклики та функції на основі результатів реальних матчів.

Нова гра позиціонується як спрощений футбольний симулятор. Вона створена максимально доступною для новачків, на відміну від складних класичних ігор серії FIFA, які раніше випускала компанія Electronic Arts. Для гри не потрібна консоль чи потужний ПК — достатньо запустити Netflix на телевізорі, а замість контролера використовувати власний смартфон, відсканувавши QR-код на екрані.

Прев'ю відео

У грі будуть доступні всі 48 збірних, які беруть участь у турнірі, 16 офіційних стадіонів ЧС та 1 248 реальних футболістів, заявлених на Кубок світу. Також розробники передбачили підтримку локального мультиплеєру до 4 гравців для спільної гри з друзями.

Як і всі інші ігри на платформі, «FIFA World Cup» буде повністю безкоштовною для всіх передплатників Netflix — без реклами та внутрішньоігрових покупок. Гравці зможуть заробляти внутрішню валюту за виконання щоденних завдань і витрачати її на покращення характеристик своїх футболістів.

Після завершення цьогорічного ЧС розробники обіцяють розвивати проєкт — наступним великим етапом стане інтеграція Жіночого чемпіонату світу 2027 року.

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