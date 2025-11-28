Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Лувр підвищує ціни для туристів не з ЄС майже на половину

Артем Черничко 28 листопада 2025
Лувр підвищує ціни для туристів не з ЄС майже на половину

Квитки до Лувру, найвідвідуванішого музею світу, подорожчають на 45 % для більшості туристів, які не є громадянами Європейського Союзу. Правління музею ухвалило це рішення напередодні, пише BBC.

Починаючи з 14 січня, відвідувачі з країн, що не входять до Європейської економічної зони (включно зі США, Великою Британією та Китаєм), платитимуть за вхід €32, що на €10 більше за поточну ціну. Для негромадян ЄС, які прибувають у складі груп з акредитованими гідами, вартість квитка зросте до €28. Торік музей прийняв близько 9 мільйонів відвідувачів, більшість із яких були іноземцями.

Підвищення цін приноситиме музею від €15 до €20 мільйонів щорічно. Ці кошти спрямують на масштабну програму модернізації. Загальна вартість запланованих оновлень, включаючи ремонт приміщень, додавання нових вбиралень і ресторанів, оцінюється у кілька сотень мільйонів євро.

Необхідність оновлення інфраструктури та посилення безпеки стала особливо гострою після зухвалого пограбування в жовтні, коли банда з чотирьох осіб викрала коштовності на суму близько €88 мільйонів і втекла за лічені хвилини. Проведений після інциденту аудит виявив застарілі системи безпеки та необхідність термінового ремонту.

Через місяць після пограбування Лувр оголосив про масштабний план реформ і запровадження екстрених заходів безпеки загальною вартістю €80 мільйонів.

Фото на обкладинці: Samuel Boivin / NurPhoto / NurPhoto via AFP
