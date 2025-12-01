Знайдений шедевр Рубенса продали на аукціоні за €3 мільйона

Картина «Ісус Христос на хресті» (1613) фламандського живописця Пітера Пауля Рубенса була продана на аукціоні у Франції за €2,94 мільйона. Ця сума значно перевищила оціночну вартість твору, пише The Guardian.

Полотно виявив торік аукціоніст Жан-П’єр Осенат у паризькому маєтку, який готували до продажу. Твір Рубенса був прихований понад чотири століття. Аукціонний дім назвав його «шедевром, який фламандський майстер написав на піку свого таланту». Очікувана вартість становила €1-2 мільйони.

«Це самий початок барокового живопису, що зображує розп'ятого Христа, ізольованого, освітленого й яскраво виділеного на тлі темного і загрозливого неба», — сказав Осенат.

Попри те, що про картину було мало відомо, її існування каталогізували історики, опираючись на гравюру, зроблену сучасником Рубенса. Полотно розміром 105,5 на 72,5 см, ймовірно, було створене для приватного колекціонера.

Німецький мистецтвознавець Нільс Бюттнер, який аутентифікував роботу, зазначив, що Рубенс рідко зображував «розп'ятого Христа як мертве тіло на хресті». «Це єдина картина, на якій показано кров і вода, що витікають із бічної рани Христа, і це те, що Рубенс написав лише один раз», — пояснив експерт.

Аукціонний дім підтвердив походження полотна, яке належало французькому художнику XIX століття Вільяму-Адольфу Бугро і передавалося у спадок його родиною.

Пітера Пауля Рубенса за життя називали «королем художників та художником королів». Він керував найбільшою художньою майстернею в Європі та залишив по собі величезну спадщину, що налічує близько 3 тисяч картин.