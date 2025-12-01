«Не народжені для війни» Артема Чапая — у топі нонфікшну 2025 року від The Washington Post

Книга українського письменника і військовослужбовця Артема Чапая «Не народжені для війни» (Ordinary People Don't Carry Machine Guns: Thoughts on War) була включена до рейтингу 50 найкращих творів 2025 року у жанрі нонфікшн за версією видання The Washington Post.

«Український чоловік і батько, який вважав себе пацифістом, вирішив, що не зможе жити з собою, якщо не піде на війну захищати свою країну від російського вторгнення. На цих сторінках він дивиться на руйнування, свідком яких став, очима філософа, показуючи, якою є війна для тих, хто не народжений бути воїном», — описує книгу редакція.

Зображення: Seven Stories Press

Англомовна версія книги вийшла у квітні 2025 року у видавництві Seven Stories Press. Спершу твір з'явився для франкомовних читачів, а в Україні був виданий цьогоріч «Видавництвом 21».

Артем Чапай — письменник, перекладач, член українського PEN-клубу, автор романів «Червона зона», «Понаїхали», «The Ukraine» та інших. З лютого 2022 року служить у лавах ЗСУ.

Автор зі своєю книгою. Фото: Artem Chapeye / Facebook

Нагадаємо, торік книга Артема Чапая потрапила до топ-50 найкращих у 2024 році за версією The Telegraph разом із виданнями інших українських письменників.