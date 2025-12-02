Gulliver у Києві відновить роботу цього місяця

Київський торгово-офісний комплекс Gulliver, який тимчасово закрили наприкінці жовтня, готується до поетапного відновлення роботи. Про це повідомили в «Ощадбанку» після завершення ремонтів та усунення проблем, що виникли в будівлі.

12 грудня 2025 року для відвідувачів стануть доступними торговельні площі першого та мінус першого поверхів. Ця дата узгоджена з орендарями, які підтвердили свою готовність повноцінно відновити роботу. Перелік магазинів, що відкриються, повідомлять додатково.

1 грудня відновило роботу відділення «Ощадбанку», розташоване в комплексі. В «Ощаді» наголошують, що на відкритих поверхах буде постійно забезпечуватись посилений контроль за дотриманням вимог цивільного захисту та безпеки.

Рішення про відкриття інших поверхів торгового центру та офісної частини комплексу ухвалюватимуть пізніше. Це стане можливим після того, як будуть повністю ліквідовані наслідки умисного псування та недбалого ставлення до інженерних систем комплексу з боку попереднього власника, наголосили в «Ощадбанку».

Нагадаємо, 26 липня 2025 року консорціум державних банків — «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» — офіційно зареєстрував за собою право власності на ТОК Gulliver. Це відбулося через невиконання попереднім власником, ТОВ «Три О», зобов’язань за кредитом, для забезпечення якого комплекс був заставою.