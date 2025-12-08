Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Луврі затопило бібліотеку через прорив труби

Артем Черничко 08 грудня 2025
У Луврі затопило бібліотеку через прорив труби

У паризькому Луврі витік води пошкодив від 300 до 400 видань у бібліотеці відділу єгипетських старожитностей. Це викликало занепокоєння профспілок щодо стану інфраструктури однієї з найвідоміших галерей світу, пише Le Figaro.

Серед постраждалих видань — журнали з єгиптології та наукова документація кінця XIX – початку XX століття, які активно використовують дослідники. У музеї кажуть, що документи не є унікальними, а самі пошкодження не критичні. Їх планують висушити та відправити на відновлення.

Витік води стався ввечері 26 листопада у застарілій гідравлічній мережі, що живить систему опалення та вентиляції бібліотеки. Його спричинило помилкове відкриття вентиля у системі, що призвело до прориву труби у стелі однієї із зал. Зараз триває внутрішнє розслідування.

Повна заміна мережі запланована в рамках масштабних робіт, що мають розпочатися у вересні 2026 року.

Профспілка CFDT-Culture у своїй заяві наголосила, що «цей новий інцидент підтверджує ситуацію, яка погіршується надто довго». Там відзначили такі проблеми, як крихкість інфраструктури, відсутність стратегічної візії, погіршення умов праці, а також недостатні гарантії безпеки для працівників і відвідувачів.

Інцидент стався на тлі інших проблем Лувру — гучного пограбування у жовтні та закриття в листопаді однієї з галерей через застарілість будівлі.

Щоб профінансувати модернізацію будівлі, рада директорів Лувру нещодавно схвалила підвищення вартості вхідного квитка на 45 % для відвідувачів із країн, що не входять до ЄС.

