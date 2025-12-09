Метро на Виноградар: кияни оберуть назву для нової станції — замість «Мостицької»

У 2026 році мешканці Києва зможуть долучитися до вибору остаточної назви для нової станції метрополітену, яка наразі має проєктну назву «Мостицька». Таку ініціативу підтримала Комісія з питань найменувань на засіданні 5 грудня.

Завершення будівництва цієї станції на «зеленій» гілці, наступної після «Сирця», очікується наступного року. Однак її поточна назва «Мостицька» є некоректною щодо фактичного розташування і потребує заміни, наголошують у комісії.

Після обговорень з істориками, києвознавцями та фахівцями, там запропонували три історично обґрунтовані варіанти, з-поміж яких кияни зможуть обрати остаточний у застосунку «Київ Цифровий»:

«Рогостинська» — походить від річки Рогостинка та стародавньої «землі Рогостинської», перші згадки про яку датуються XV століттям.

«Рогозів яр» — пов'язана з природним урочищем Рогозів яр, розташованим поруч.

«Замковище» — назва історичної місцевості, де у XVII столітті була заміська резиденція католицьких пріорів.

Коригування назви не нестиме жодних фінансових витрат для киян, оскільки проєктна назва «Мостицька» існує лише на папері. Назву важливо скоригувати до введення станції в експлуатацію, щоб уникнути витрат на подальше перейменування навігації.

Визначення фінального варіанту відбудеться шляхом рейтингового голосування у застосунку «Київ Цифровий». Варіант, який набере більшість голосів, буде затверджений Комісією та рекомендований Київраді для офіційного перейменування.

Будівництво лінії метро на Виноградар, проєкт якого було ініційовано ще в 2008 році, зіткнулося з численними затримками та переносами термінів. Фактичні будівельні роботи розпочалися лише в лютому 2019 року. Після того, як у 2021 році мер Віталій Кличко обіцяв відкрити принаймні одну станцію до кінця року, а потім через суд переніс терміни на травень 2023-го, роботи повністю зупинили через повномасштабне вторгнення. На початку листопада 2024 року будівництво нарешті було поновлено після укладення Київським метрополітеном нового договору з ТОВ «Автострада» на тлі значного зростання вартості проєкту.