КМДА наказала зупинити будівельні роботи на Подолі через загрозу пам'ятці

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис із вимогою негайно припинити будівельні роботи на Подолі у Ромському (Цимлянському) провулку, 3. Рішення ухвалено після того, як активісти зафіксували продовження робіт та руйнування культурного шару, попри загрозу історичним флігелям та археологічній спадщині.

За результатами інспекції 8 грудня спеціалісти ДОКС зафіксували проведення непогоджених земляних робіт, влаштування бетонних паль та будівництво підпірної стіни. У Департаменті наголосили, що ці роботи не передбачені проєктом «Реконструкція нежитлового будинку (літ. А) під офісно-учбовий центр».

Згідно з режимами використання території пам’ятки «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра», будь-які землеустрійні чи будівельні заходи без погодження з державними органами охорони культурної спадщини заборонені. Департамент видав припис із вимогою припинити всі будівельні роботи, що виходять за межі затвердженої документації.

Раніше активіст Дмитро Перов повідомив, що роботи продовжуються на місці зруйнованої поліцейської дільниці 1902 року. За його словами, забудовник ТОВ «Дніпро-2002» планує знести також два історичні флігелі садиби купця Іосифа Носача (вул. Кирилівська, 13-Е та 13-Г) для зведення торгово-офісного центру.

Безпосередньо під флігелями розташована пам’ятка археології — «Культурний шар Подолу, XII-XVIII ст.». Активіст стверджує, що заплановане спорудження великого підземного паркінгу вже спричинило часткове руйнування археологічної пам’ятки. З приводу протиправних дій забудовника було подано звернення до Київської міської прокуратури.