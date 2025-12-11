Time назвав «Людиною року» архітекторів ШІ

Американський журнал Time обрав «Людиною року» (Person of the Year) «Архітекторів штучного інтелекту». Це засновники, дизайнери та розробники технології, що «трансформувала сьогодення і перевершила можливе».

На обкладинці зображені ключові особистості, які втілили еру «мислячих машин»: Марк Цукерберг (Meta), Ліза Су (AMD), Ілон Маск (xAI), Дженсен Хуан (Nvidia), Сем Альтман (OpenAI), Деміс Хассабіс (DeepMind Technologies), Даріо Амодеї (Anthropic) та Фей-Фей Лі ( World Labs).

Своє рішення видання пояснює тим, що 2025-й став роком, коли «повний потенціал штучного інтелекту заявив про себе», і стало зрозуміло, що «назад шляху немає». Журнал підкреслює, що здатність ШІ «вивчати, говорити, сперечатися та дивувати» є такою ж дивовижною, як і лякаючою.

Прогрес ШІ був безпрецедентним, а його можливості, як зазначає Time, «відчуваються як магія»: він прискорив медичні дослідження, підвищив продуктивність, змоделював комунікацію з китами та вирішив 30-річну математичну проблему. Технологія, що імітує людське мислення, стала відповіддю на будь-яке запитання.

Проте, наголошує видання, прогрес має свою ціну. ШІ викликав дебати щодо його руйнівного впливу на життя: від величезної кількості енергії, необхідної для роботи систем, і втрати робочих місць до поширення дезінформації та ризику масштабних кібератак. Також спостерігається надзвичайна концентрація влади серед невеликої кількості бізнес-лідерів.

Нагадаємо, звання «Артист року» від журналу Time отримав Леонардо Ді Капріо.