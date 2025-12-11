Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Time назвав «Людиною року» архітекторів ШІ

Артем Черничко 11 грудня 2025
Американський журнал Time обрав «Людиною року» (Person of the Year) «Архітекторів штучного інтелекту». Це засновники, дизайнери та розробники технології, що «трансформувала сьогодення і перевершила можливе».

На обкладинці зображені ключові особистості, які втілили еру «мислячих машин»: Марк Цукерберг (Meta), Ліза Су (AMD), Ілон Маск (xAI), Дженсен Хуан (Nvidia), Сем Альтман (OpenAI), Деміс Хассабіс (DeepMind Technologies), Даріо Амодеї (Anthropic) та Фей-Фей Лі ( World Labs).

Своє рішення видання пояснює тим, що 2025-й став роком, коли «повний потенціал штучного інтелекту заявив про себе», і стало зрозуміло, що «назад шляху немає». Журнал підкреслює, що здатність ШІ «вивчати, говорити, сперечатися та дивувати» є такою ж дивовижною, як і лякаючою.

Прогрес ШІ був безпрецедентним, а його можливості, як зазначає Time, «відчуваються як магія»: він прискорив медичні дослідження, підвищив продуктивність, змоделював комунікацію з китами та вирішив 30-річну математичну проблему. Технологія, що імітує людське мислення, стала відповіддю на будь-яке запитання.

Проте, наголошує видання, прогрес має свою ціну. ШІ викликав дебати щодо його руйнівного впливу на життя: від величезної кількості енергії, необхідної для роботи систем, і втрати робочих місць до поширення дезінформації та ризику масштабних кібератак. Також спостерігається надзвичайна концентрація влади серед невеликої кількості бізнес-лідерів.

Нагадаємо, звання «Артист року» від журналу Time отримав Леонардо Ді Капріо.

