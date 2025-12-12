Переможець «Євробачення» Nemo повертає трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю

Швейцарський співак Nemo, які стали переможцями пісенного конкурсу «Євробачення-2024», оголосили про намір повернути свій трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю у наступному заході. Про це пише The Guardian

26-річні виконавці, які є першим небінарним переможцем конкурсу, заявили, що існує «явний конфлікт» між ідеалами «єдність, інклюзивність та гідність для всіх», які декларує Євробачення, та рішенням дозволити Ізраїлю змагатися.

«Хоча я надзвичайно вдячні за спільноту навколо цього конкурсу і все, чого цей досвід навчив мене як людину та артиста, сьогодні я більше не відчуваю, що цей трофей належить мені», — йдеться у заяві артистів.

Це рішення поглиблює кризу навколо«Євробачення-2026», яке тепер зіткнулося з бойкотом із боку п'яти країн через війну Ізраїлю в Секторі Гази. Після того, як Європейська мовна спілка (EBU) відмовилася виключити Ізраїль, про бойкот заявили Іспанія, Ірландія, Нідерланди та Словенія. Згодом до них приєдналася Ісландія.

Конкурс «Євробачення-2026» відбудеться у Відні у травні наступного року. Наразі 34 країни мають взяти участь у наступному конкурсі, хоча деякі з них ще не підтвердили свою участь.

В Україні нещодавно оголосили 9 фіналістів, які поборються за право представляти Україну. Це Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та «ЩукаРиба». Ще одного учасника обиратимуть онлайн-голосуванням у січні, а фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.