Петиція про захист від забудови ковзанки «Крижинка» в Києві зібрала підписи за добу

Артем Черничко 15 грудня 2025
Громадська петиція до Київської міської ради із закликом врятувати від забудови льодову арену «Крижинка», розташовану у столичному парку «Перемога», набрала необхідні 6 тисяч голосів за одну добу. Тепер міська влада зобов'язана розглянути цю ініціативу.

Петиція, ініційована батьками та тренерами, була створена у відповідь на повідомлення про те, що земельну ділянку під ареною було продано приватному власнику та переоформлено під будівництво ЖК чи офісного центру. У зв'язку з цим є ризик, що ковзанка може припинити свою діяльність уже 1 січня 2026 року.

Автори петиції наголошують, що «Крижинка» — критично важливий центр для системної підготовки сотень дітей та професійних спортсменів з фігурного катання та хокею. У Києві існує критичний дефіцит льодових арен, і закриття «Крижинки» залишить столицю лише з трьома спортивними ковзанками.

Громадськість вимагає від міської влади:

  1. Негайно втрутитися та забезпечити збереження функціонування арени.
  2. Ініціювати перевірку законності зміни цільового призначення земельної ділянки.
  3. Розглянути можливість викупу арени у приватного власника та передачі її у комунальну власність.
  4. Встановити заборону на демонтаж будівлі.

Минулого тижня президент Української федерації фігурного катання на ковзанах Даніль Амірханов звернувся до мера Києва Віталія Кличка з проханням втрутитися і не допустити знищення спортивної інфраструктури.

Фото на обкладинці: Фото: Ельміра Еттінгер
