Прокуратура Києва розслідує руйнування забудовником пам'ятки археології на Подолі

Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом руйнування пам'ятки археології «Культурний шар Подолу, XII–XVIII ст.» після звернення громадських активістів, повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Розслідування стосується активних земляних і будівельних робіт, які протягом останнього тижня веде забудовник ТОВ «Дніпро-2002» в межах історичної садиби Іосифа Носача 1899 року. Йдеться про ділянки на вулиці Кирилівській, 13 та у Ромському провулку, 3,

«Зокрема, риють котлован, будують підпірну стінку, заливають фундаменти майбутнього торгово-офісного та розважального центрів. Заради цього вже знищено флігель на вул. Кирилівській, 13д та розібрано Поліцейську дільницю 1902 року», — нагадав активіст.

За його словами, Подільський районний суд Києва має розглянути матеріали справи щодо накладення арешту на земельні ділянки із повною забороною проведення будь-яких робіт.

Минулого тижня Департамент охорони культурної спадщини КМДА наказав негайно припинити будівельні роботи на ділянці. Інспекція зафіксувала влаштування бетонних паль та будівництво підпірної стіни, які не були передбачені затвердженим проєктом реконструкції.