Netflix випустив трейлер другого тому фіналу «Дивних див»

Стримінгова платформа Netflix 15 грудня випустила трейлер тому 2 фінального сезону серіалу «Дивні дива».

«Усі наші уявлення про Виворіт виявилася хибними», — йдеться в анонсі другого тому, що включає три епізоди й вийде в Україні 26 грудня. Фінал шоу відбудеться 1 січня.

Події фінального сезону відбуваються восени 1987 року: герої прагнуть знайти та знищити Векну після відкриття розломів по всьому Гокінсу. Місія ускладнюється, коли до міста прибувають військові та починають полювати на Одинадцять.

Головні ролі виконали Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Сейді Сінк та інші. До п’ятого сезону також приєдналися нові актори, зокрема Лінда Гамільтон.

Нагадаємо, фінальний сезон уже встановив рекорд Netflix, ставши найпотужнішим дебютом серед усіх англомовних серіалів платформи.