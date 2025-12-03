Рекордний старт: «Дивні дива 5» — найуспішніший англомовний серіал в історії Netflix

Фінальний сезон серіалу «Дивні дива» встановив безпрецедентний рекорд для Netflix. За перші п'ять днів стримінгу 5-й сезон зібрав 59,6 мільйона переглядів, що стало найпотужнішим дебютом серед усіх англомовних серіалів платформи, пише Variety.

Цей показник є третім найкращим дебютом за весь час, поступаючись лише другому та третьому сезонам корейського науково-фантастичного хіта «Гра в кальмара».

Для порівняння, дебют 5-го сезону виявився більшим приблизно на 171 %, ніж прем'єра 4-го сезону у 2022 році (близько 22 мільйонів переглядів).

Після виходу першої частини п'ятого сезону картина стала ще більш вражаючою — у тижневому топі Netflix вперше одночасно опинилися п'ять різних сезонів одного серіалу.

Наразі Netflix випустив лише перші чотири епізоди п'ятого сезону. Решта серій в Україні вийдуть поетапно: наступні три епізоди — 26 грудня, а фінал серіалу — 1 січня.

Це вже другий рекорд, пов'язаний з п'ятим сезоном. Минулого тижня, напередодні прем'єри, усі чотири попередні сезони «Дивних див» одночасно потрапили до топу Netflix — вперше в історії платформи. А під час самої прем'єри стримінг навіть «упав».