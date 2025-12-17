«Меланія»: вийшов трейлер документалки про першу леді США

Студія Amazon MGM Studios представила перший трейлер документальної стрічки «Меланія», що вийде в прокат 30 січня 2026 року. Фільм пропонує глядачам зазирнути за лаштунки життя дружини Дональда Трампа, яка виступила не лише головною героїнею, а й продюсеркою картини.

Основна сюжетна лінія фокусується на подіях, що передували інавгурації 2025 року: у Меланії було лише 20 днів, щоб знову офіційно стати першою леді США.

«Усі хочуть знати, як усе було насправді — тож дивіться», — каже Меланія в кадрі. Глядачам обіцяють безпрецедентний доступ до особистого простору першої леді: від прогулянок Білим домом та офіційних зустрічей із представниками інших держав до подорожей на борту Air Force One. Не обійшлося і без уваги до стилю Меланії — сонцезахисні окуляри та туфлі на шпильках стали невід’ємними атрибутами її екранного образу.

Режисером фільму став Бретт Ратнер — скандальна постать у Голлівуді, чия кар'єра була зупинена 2017 року після звинувачень у сексуальних домаганнях. Нещодавно стало відомо, що його фільм «Година пік 4» запущено у виробництво на студії Paramount після того, як Дональд Трамп особисто пролобіював проєкт.

Amazon придбав права на фільм за $40 мільйонів, пише Variety. Після прокату стрічка з’явиться на Prime Video разом із додатковим серіалом про переміщення родини Трампів між Нью-Йорком, Мар-а-Лаго та Вашингтоном.