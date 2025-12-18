Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Електронна музика офіційно стала національним надбанням Франції

Артем Черничко 18 грудня 2025
Франція включила електронну музику до списку нематеріальної культурної спадщини. Це рішення стало першим кроком до визнання на рівні ЮНЕСКО її найвідомішого напряму — French Touch, пише Euronews.

Слідом за Німеччиною, яка 2023 року визнала берлінське техно частиною своєї спадщини, Франція офіційно закріпила статус своєї електронної сцени. Міністерка культури Франції Рашида Даті зазначила, що електронна музика заслужено посідає почесне місце в національній культурі.

Для музичної спільноти це не просто формальність, а історична перемога. Томмі Водекран, президент асоціації Technopol та організатор паризького технопараду, емоційно прокоментував цю подію. «Перші сльози, які я пролив через електронну музику, були від сльозогінного газу, коли її демонізували. Сьогоднішня сльоза — це радість від того, що нашу музику нарешті визнали культурною спадщиною», — заявив він.

Французький хаус, відомий як French Touch, виник у Парижі в 1990-х роках. Він поєднує класичне хаус-звучання з ретроестетикою фанку та диско. Серед найвідоміших представників жанру — Daft Punk, Kavinsky, Air, Cassius, Stardust та інші.

Внесення до національного списку є обов’язковим етапом для подання заявки до ЮНЕСКО. Раніше цю ініціативу підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Фото: Daft Punk на сцені 59-ї церемонії «Греммі», Лос-Анджелес, 2017 рік (Kevin Winter/Getty Images for NARAS/AFP)
