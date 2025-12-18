Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Бюро Захи Хадід спроєктувало готель на Окінаві у формі прибережних скель

Артем Черничко 18 грудня 2025
Британське бюро Zaha Hadid Architects розробило дизайн готелю Vertex для японського бренду Not A Hotel. Споруда площею 25 тисяч квадратних метрів розташується на узбережжі острова Окінава, органічно вписуючись у ландшафт між лісом та океаном. Про це повідомляє Dezeen.

Головною особливістю проєкту є його змієподібна форма, натхненна контурами місцевих вапнякових скель. Будівля спроєктована як серія горизонтальних терас, внутрішніх двориків і садів, що повторюють складний рельєф берегової лінії.

Архітектори надали особливої уваги збереженню прибережної екосистеми острова. Щоб мінімізувати втручання в довкілля під час будівництва, готель матиме модульну структуру з виготовлених заздалегідь компонентів.

Крім цього, проєкт передбачає захист від стихій: усі приміщення підняті на 6,5 метра над лінією припливу для захисту від штормів. Форма навісів розроблена на основі аналізу сонячного випромінювання для створення природної тіні, що підвищує енергоефективність.

У будівництві використають місцеві матеріали — сосну та вапняк. Бетонні елементи матимуть текстуру й колір, що нагадують білий пісок навколишніх пляжів. За словами авторів, дизайн відсилає до традиційної архітектури Окінави, зокрема до глибоких карнизів дахів, які захищають від сонця.

Vertex Hotel об’єднає вілли, люкси та відкритий басейн, що огинає будівлю на рівні землі, створюючи цілісний простір для відпочинку в гармонії з природою.

